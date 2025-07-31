Baijiahao: реакция Путина на требование Трампа стала неожиданностью для Запада

Реакция Путина на ультиматум Трампа переполошила Запад
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Сдержанность российского лидера оказалась для США и Европы сюрпризом

Американский президент Дональд Трамп старался действовать более решительно в отношении украинского конфликта, выдвинув России новое условие по мирному соглашению. Изначально глава США анонсировал свой новый шаг по сокращению 50-ти дневного срока, но реакция на его заявление со стороны Владимира Путина и высокопоставленных российских лиц переполошила Запад, сообщает китайское издание Baijiahao.

В Европе и США не ожидали, что Кремль фактически оставит без ответа ультиматум Трампа. Представитель российского президента Дмитрий Песков лишь сказал, что в Москве приняли к сведению слова американского лидера. Это, в свою очередь, вызвало новое возмущение у бизнесмена.

"Перед лицом "ультиматума" Россия вела себя спокойно и жестко", – отметили китайские журналисты.

Они также обратили внимание на слова Дмитрия Медведева, который напомнил, что любая беседа с Россией на языке ультиматумов – прямой путь к войне. В Госдуме указали, что жесткие условия не будут продуктивными в отношениях с Москвой.

При этом обозреватели отмечают, что в течение последних трех с половиной лет конфликт истощил как Украину, так и Россию. Постоянное вмешательство со стороны Запада не идет никому на пользу, а только затягивает момент мирного соглашения. И до сих пор неизвестно, чем может закончится противостояние между странами.

Источник: Baijiahao
По теме

У преемника Зеленского потребовали сделать решительный шаг по Крыму

Вопрос давно пора закрыть

"Масштабный десант": раскрыт план атаки ВСУ на регион РФ

Противник продолжает агрессивные действия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей