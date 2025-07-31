Сдержанность российского лидера оказалась для США и Европы сюрпризом

Американский президент Дональд Трамп старался действовать более решительно в отношении украинского конфликта, выдвинув России новое условие по мирному соглашению. Изначально глава США анонсировал свой новый шаг по сокращению 50-ти дневного срока, но реакция на его заявление со стороны Владимира Путина и высокопоставленных российских лиц переполошила Запад, сообщает китайское издание Baijiahao.

В Европе и США не ожидали, что Кремль фактически оставит без ответа ультиматум Трампа. Представитель российского президента Дмитрий Песков лишь сказал, что в Москве приняли к сведению слова американского лидера. Это, в свою очередь, вызвало новое возмущение у бизнесмена.

"Перед лицом "ультиматума" Россия вела себя спокойно и жестко", – отметили китайские журналисты.

Они также обратили внимание на слова Дмитрия Медведева, который напомнил, что любая беседа с Россией на языке ультиматумов – прямой путь к войне. В Госдуме указали, что жесткие условия не будут продуктивными в отношениях с Москвой.

При этом обозреватели отмечают, что в течение последних трех с половиной лет конфликт истощил как Украину, так и Россию. Постоянное вмешательство со стороны Запада не идет никому на пользу, а только затягивает момент мирного соглашения. И до сих пор неизвестно, чем может закончится противостояние между странами.