RT объяснил смысл "мертвой руки" в обращении Медведева к Трампу

Бывший глава России намекнул на ядерный удар по США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и американский президент Дональд Трамп обменялись публичными сообщениями с помощью социальных сетей. Содержание их беседы было на повышенных тонах и, как оказалось, имело скрытое послание. Бывший российский лидер использовал словосочетание "мертвая рука", которое оказалось тайной отсылкой к ядерному оружию.

"Пусть вспомнит то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"", – написал он.

Как объясняет RT, вероятно, речь идет о секретной системе управления ракетными войсками стратегического назначения. Она имеет несколько названий: "Периметр", "Машина судного дня" и "Мертвая рука". Как отмечают журналисты, ее основное предназначение – нанесение ответного ядерного удара.

Считается, что боевая система может работать в любых условиях, даже если будут уничтожены все командные пункты в России. Разработка технологии была начата еще в период холодной войны и для ее создания использовалась основа "Тополя".

Известно, что за несколько десятилетий американской разведке удалось узнать лишь общие принципы работы "Мертвой руки". По их информации, все ракеты заранее имеют полетную цель и постоянно стоят на боевом дежурстве. Они размещаются как в шахтах, так и на мобильных пусковых установках.