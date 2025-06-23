Трамп потребовал доложить о возможности передачи Тегерану ядерного боекомплекта

Американский лидер выступил с призывом

Руководитель Белого дома Дональд Трамп резко отреагировал на заявление замглавы российского Совбеза Дмитрия Медведева, в котором тот допустил возможность передачи ядерных вооружений иранским властям. Американский лидер потребовал немедленно сообщить ему, если информация о подобных намерениях подтвердится.

В своей публикации на просторах интернет-пространства хозяин Овального кабинета выразил недоумение по поводу высказываний российского политика. Он в свойственной ему артистичной манере задался вопросом, действительно ли бывший президент РФ говорил о том, что готов предоставить иранским властям ядерные боеголовки – либо это ему показалось.

При этом Трамп подчеркнул, что тема ядерного оружия слишком серьезна, чтобы разбрасываться такими словами, и добавил, что, вероятно, именно поэтому Владимир Путин остается главным "боссом" в России.

Ранее Медведев, комментируя ситуацию вокруг американских ударов по иранским землям, заявил, что ряд государств теперь якобы готовы напрямую передать Тегерану ядерный арсенал. Эти слова вызвали огромный резонанс на фоне обсуждений возможного усиления ядерных амбиций Исламской Республики.

К слову, ранее писали, что Китай отправил в Иран загадочные самолеты. Конфликтная ситуация планомерно выходит на новый уровень.