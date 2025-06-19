Даванков: МИД РФ получил просьбу о политубежище для Илона Маска

Знаменитость готовится к худшему сценарию для себя в США

Американский бизнесмен Илон Маск отправил прошение в российский МИД о предоставлении ему политического убежища. С такой просьбой он обратился после конфликта с Дональдом Трампом. Как рассказал вице-спикер ГД Владислав Даванков, ведомство уже приступило к рассмотрению заявки.

По словам депутата, ответ на прошение Маска будет предоставлен в течение месяца. Он отметил, что миллиардер в свое время допустил много ошибок, но очень важно уметь прощать, видимо, обращаясь к американскому президенту. При этом если в США глава Space X не сможет решить проблемы, то Россия будет для него открыта.

"Мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой", – заявил Даванков.

Напомним, конфликт Илона Маска и Дональда Трампа случился после того, как бизнесмен раскритиковал экономическую реформу политика. Он заявил, что в итоге это приведет к проблемам внутри страны. После этого миллиардер стал делать резкие выпады в адрес главы США, заявляя о его связи с продюсером Эпштейном, проходящим фигурантом в деле о надругательстве над несовершеннолетними во время вечеринок для богатых.

Позже Маск удалил свои скандальные публикации и заявил, что слишком много нанес ими вреда, в том числе и себе. Некоторые связали его сообщения с вероятным приемом запрещенных веществ, что, впрочем, знаменитость отвергает. На фоне перепалки бывших коллег появились также слухи, что основная цель случившегося – попытка сместить с поста президента Дональда Трампа.