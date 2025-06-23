У Трампа заподозрили сифилис: одна деталь вызвала опасения

У Трампа заподозрили сифилис: одна деталь вызвала опасения
Фото: соцсети
Противники сомневаются в способности лидера руководить государством

Американская общественность обеспокоена здоровьем Дональда Трампа после публикации снимков из штаба президента во время ударов по Ирану. Многие обратили внимание на одну деталь – большой синяк на руке президента, который снова появился там после периода отсутствия. 

Это не первый раз, когда рука президента синеет. В первый раз подобное случилось после его вступления в пост главы США – тогда Белый дом объяснил травму частыми рукопожатиями. Синяк регулярно то появлялся, то исчезал с апреля. В последний раз его заметили в начале июня во время поездок Трампа в Северную Каролину. 

"На этой фотографии из военной комнаты на его руке все еще отчетливо видно то же самое изменение цвета. Это тревожный признак того, что человек с такими потенциальными заболеваниями, как слабоумие и сифилис, держит безопасность мира в своих руках", – пишут американские журналисты со ссылкой на источники.

Ранее противники Трампа из демократической партии заявляли, что якобы лидер болеет серьезным венерическим заболеванием, но пресса почему-то игнорирует этот факт. Бывший советник Клинтон утверждал, что из-за заболевания у президента страдают когнитивные способности. Некоторые также сравнивали синяк на руке республиканца с аналогичным признаком, который заметили на ладони у Елизаветы II незадолго до смерти.

Источник: Radar Online
По теме

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову

Незалежная по-прежнему считает регион своим

Грядущая катастрофа: Киеву объявили дурные новости

Украина рискует потерять все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей