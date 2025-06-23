Противники сомневаются в способности лидера руководить государством

Американская общественность обеспокоена здоровьем Дональда Трампа после публикации снимков из штаба президента во время ударов по Ирану. Многие обратили внимание на одну деталь – большой синяк на руке президента, который снова появился там после периода отсутствия.

Это не первый раз, когда рука президента синеет. В первый раз подобное случилось после его вступления в пост главы США – тогда Белый дом объяснил травму частыми рукопожатиями. Синяк регулярно то появлялся, то исчезал с апреля. В последний раз его заметили в начале июня во время поездок Трампа в Северную Каролину.

"На этой фотографии из военной комнаты на его руке все еще отчетливо видно то же самое изменение цвета. Это тревожный признак того, что человек с такими потенциальными заболеваниями, как слабоумие и сифилис, держит безопасность мира в своих руках", – пишут американские журналисты со ссылкой на источники.

Ранее противники Трампа из демократической партии заявляли, что якобы лидер болеет серьезным венерическим заболеванием, но пресса почему-то игнорирует этот факт. Бывший советник Клинтон утверждал, что из-за заболевания у президента страдают когнитивные способности. Некоторые также сравнивали синяк на руке республиканца с аналогичным признаком, который заметили на ладони у Елизаветы II незадолго до смерти.