Трамп заявил об отказе от предложенной Путиным помощи

Трамп нахамил Путину после предложения помощи
Фото: The White House / wikimedia.org
Лидер рассказал, о чем беседовал с главой России накануне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным в минувший вторник, 17 июня. По его словам, общение касалось конфликта на Ближнем Востоке и способов его урегулирования.

Как известно, ранее лидеры договаривались о сотрудничестве по этому вопросу. Глава США отмечал, что был признателен российскому президенту за предложение посредничества в переговорах с Ираном по теме ядерного оружия. Однако за последнее время его точка зрения изменилась.

Сейчас Трамп не настроен вести диалог и Тегераном, заявляя о готовность действовать резко и решительно, пока иранские власти не проявят инициативы договариваться. И в этом свете предложение Путина перестало его интересовать – во время телефонного разговора он нахамил главе России в ответ на предложение помочь.

"Он на самом деле предложил помощь с посредничеством. И я сказал: сделай мне одолжение – окажи посредничество себе... Давай сначала организуем посредничество России, окей? Я сказал: Владимир, давай организуем посредничество сначала России... А об этом ты можешь подумать позднее", – привел Трамп отрывок разговора с Путиным.

Подобное заявление сильно отличается от версии, которую предоставила российская сторона. По заявлению Ушакова, во время беседы лидеры не исключили возможность возвращения к "переговорному треку по иранской ядерной программе".

Ранее источники сообщили, что США фактически вмешались в конфликт Ирана и Израиля.

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