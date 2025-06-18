Политик Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена, втягивая США в конфликт

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Известный в Британии политический деятель Джордж Галлоуэй выразил обеспокоенность поведением Дональда Трампа, заявив, что нынешний президент США начинает напоминать Джо Байдена.
На просторах интернет-пространства он отметил, что глава Белого дома рискует втянуть страну в новый крупный военный конфликт, при этом не до конца понимая реальные обстоятельства происходящего. Речь идет о противостоянии Ирана и Израиля. Он, как в свое время Байден, не может разобраться в том, что на самом деле происходит.
"Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", – отметил аналитик.
По мнению аналитика, хозяин Белого дома полностью полагается на руководителя израильского правительства Биньямина Нетаньяху, пренебрегая как мнением американского общества, так и рекомендациями собственной администрации. Он также добавил, что слышал, как первое лицо Америки уверенно заявляло о своей осведомленности по ситуации в Иране, что, по словам политика, вызывает сомнения.
Ранее экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон также высказывал мнение, что Трамп получает искаженные данные о происходящем. Он пояснил, что из-за этого у главы страны складывается ложное представление о техническом преимуществе американцев и израильтян над Ираном – которого на деле, по мнению эксперта, не существует.
К слову, ранее по Киеву был нанесен мощный удар из США.
Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время