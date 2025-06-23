NBC: Иран послал Трампу послание с угрозами перед атакой США

Американцы готовятся к атаке со стороны террористов

Незадолго до решения Вашингтона нанести удары по иранским ядерным объектам Дональд Трамп получил угрожающее послание от Тегерана. С помощью посредников иранцы передали американскому лидеру сообщение во время саммита G7 в Канаде, указав, что если США все же ударять по Ирану, они, в свою очередь, активируют "спящие террористические ячейки" в Штатах. Об этом сообщает NBC.

По данным источников, после получения сообщения Дональд Трамп принял решение срочно покинуть встречу "Большой семерки" и отправиться в свою страну для продумывания дальнейшей тактики действий в отношении Ирана.

Сейчас Тегеран разрабатывает план ответа на американскую атаку. Эксперты полагают, что удар может быть нанесен по военным базам США на Востоке, а также по правительственным или дипломатическим зданиям. Трамп же утверждает, что Иран столкнется с последствиями, если решит действовать против Америки.

"Действия Ирана против Соединенных Штатов будут встречены с силой, гораздо большей, чем та, что была увидена сегодня вечером", – пригрозил он вскоре после ударов по ядерным объектам.

На данный момент Белый дом и правоохранительные органы в ключевых американских городах находятся в состоянии повышенной готовности, опасаясь ответных действий Ирана на территории США.

Ранее стало известно, что несколько стран отказались от участия в саммите НАТО из-за Дональда Трампа.