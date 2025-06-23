Премьер Японии решил отказаться от участия в саммите НАТО

Решение американцев включиться в ближневосточный конфликт вызвало неоднозначную международную реакцию

Японский премьер-министр Синдзо Исиба намерен отказаться от своего участия в предстоящем саммите НАТО в Гааге, который состоится в эту неделю. По данным источников, такое решение он намерен принять из-за ударов США по ядерным объектам Ирана.

Ожидалось, что Исиба посетить саммит в течение трех дней в качестве почетного партнера Североатлантического альянса – политик в последнее время приезжал практически на каждую встречу. Но, учитывая напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, он готовится официально отказаться от поездки в Нидерланды. Вместо него поехать может глава японского МИД Ивасаки.

Подобное решение Исиба намерен принять после отказа президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена посетить саммит НАТО – политик должен был приехать на мероприятие, представляя страну-партнера организации, как и Япония. Также недавно стало известно, что на встречу не поедет Дональд Трамп, что могло побудить японского премьера отказаться от визита.

Несмотря на решение премьера Японии не ехать на саммит НАТО, правительство страны, по всей видимости, официально поддержало удары США по Ирану.

"Япония понимает, что действия США демонстрируют ее решимость деэскалировать ситуацию, не допуская при этом приобретения Ираном ядерного оружия", – заявили в Токио, выразив надежду, что шанс на дипломатическое урегулирование не был потерян.