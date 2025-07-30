Осталось всего несколько дней

После истечения 10-дневного ультиматума Дональда Трампа украинцы могут предпринять новую попытку нападения на Россию. С таким предупреждением выступил военных эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, после окончания срока от ВСУ можно ждать любых сюрпризов, в том числе попытки снова прорваться в Курскую и Брянскую области. Хотя более вероятно, что успеха они в этом не добьются, поскольку ресурсы украинской армии в настоящий момент сильно ограничены. Однако какие-то локальные атаки не исключены.

"Бои идут и в Теткино, и в Сумской области, и так далее. Пытаются атаковать, однако несут страшные потери", – сказал отставной военный.

Дандыкин отметил, что проблемы с личным составом ВСУ могут решить, начав набирать в свои ряды мужчин старше 60 лет. Он указал, что пенсионеров на Украине осталось много, в то время, как молодежь в значительной степени уехала за границу.

Ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен отсутствием реакции на его новым ультиматум со стороны Владимира Путина. Президент полагает, что Россия не намерена предпринимать никаких мирных шагов, поэтому он планирует задействовать методы экономического давления не только на Москву, но и на ее партнеров.