Меркурис заявил, что сокращение сроков ультиматума показало слабость Трампа

Действия американского лидера пытаются просчитать наперед

Сокращение сроков ультиматума, предложенного главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине, вызвало бурное обсуждение среди британских аналитиков. Известный политолог Александр Меркурис заявил, что такие действия, вопреки антуражу, чаще свидетельствуют не о силе позиции, а о ее шаткости и слабости.

По его словам, резкое ужесточение сроков переговоров обычно используется как попытка давления, но в большинстве случае, как и у Трампа, это скорее говорит о неуверенности. Он подчеркнул, что предсказать логику действий американского лидера практически невозможно, поскольку "никто не знает, что у него в голове".

Аналитик также отметил, что глава Белого дома оказался в ситуации, где возможностей для маневра у него практически не осталось. И в эту позицию политик загнал себя сам, теперь у него нет иных инструментов, кроме давления.

Меркурис предположил, что президент США на самом деле не заинтересован в новых санкциях против Москвы. Он выразил мнение, что лидер американцев сожалеет о происходящем и предпочел бы другой сценарий, но продолжает упорно игнорировать озвученные ранее позиции Кремля по завершению конфликта.

Напомним, накануне хозяин Овального кабинета заявил о сокращении ранее установленного 50-дневного срока для достижения мира между Москвой и Киевом до 10 дней. В случае срыва переговоров он пригрозил ввести пошлины, санкции или "иные меры".

К слову, ранее в США описали три этапа завершения конфликта на Украине.