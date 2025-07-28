Китай потребовал от Украины "немедленно исправить ошибки"

Китай сделал жесткое заявление об Украине
Фото: unsplash.com
Пекин вышел из себя после дерзкой выходки украинцев

МИД Китая отреагировал на введенные Украиной санкции против китайских компаний, которые, по мнению Киева, сотрудничают с Россией. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь заявил, что они всегда выступают против односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

"Китай призывает Украину немедленно исправить свои ошибки и устранить негативные последствия. Китай будет решительно защищать законные права и интересы китайских компаний", – сказано в его заявлении.

По словам дипломата, Пекин также обращается с Киевом с призывом "исправить ошибочную политику". 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций, которые были приурочены к 18-ому санкционному пакету ЕС. Лидер ввел ограничения не только в отношении компаний из России, Ирана и ОАЭ, но также и из Китая, которых обвиняют в сохранении торговых отношений с российскими организациями. В Пекине ограничения со стороны Европы назвали беспочвенными.

До этого в МИД Китая ответили на слова фон дер Ляйнен о сотрудничестве с Россией.

Источник: Lianhe Zaobao
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