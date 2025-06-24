Focus: Трамп послал проблемный сигнал России и Китаю ударом по Ирану

Трамп послал неожиданный сигнал России и Китаю
Фото: The White House / wikimedia.org
Одно действие американского президента серьезно подорвало авторитет США

Военное вмешательство Дональда Трампа в ближневосточный конфликт посылает миру несколько проблемных сигналов, особенно России и Китаю. Американский политолог Йозеф Брамл в интервью Focus напомнил, что во время войны в Ираке американские власти пытались предоставить хоть какие-то доказательства необходимости своих действий. Сейчас же даже видимость попытки легитимизировать из перед международным правом отсутствует.

По словам эксперта, нет ни одного весомого доказательства того, что превентивный удар по Ирану был необходим из-за неминуемой угрозы. При этом атака, основанная на предположении, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие, противоречит международному праву и вместе с этим создает неприятный прецедент.

"Это подрывает авторитет Запада в глазах многих государств – особенно на Глобальном Юге. Это находка для автократий вроде Китая, России и даже Ирана. Они говорят: смотрите, Запад нарушает свои собственные правила, когда считает нужным. Больше не может быть никаких разговоров о "порядке, основанном на правилах". Послание таково: Верховенство закона – покойся с миром", – заявил журналист.

Ранее британский аналитик удивился намерению Трампа договориться с Ираном.

Источник: Focus
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