Американцев хотят наказать за чрезмерную наглость

Глава иранского МИД Аббас Аракчи, по сообщениям западной прессы, во время встречи в Москве передал Владимиру Путину просьбу главы Ирана о помощи. Российский лидер отметил, что Москва предпримет усилия для содействия народу страны на фоне конфликта, но каким образом – не пояснил. Генерал-лейтенант Виктор Соболев полагает, что российская сторона должна решиться действовать по примеру Европы, поставив стране-партнеру вооружение для сопротивления Израилю и США.

По его словам, сейчас американцы "обнаглели до предела", поэтому нужно предпринимать против них меры. Например, поставить средства противоракетной и противовоздушной обороны.

"Мы не обязаны Ирану оказывать помощь в военном плане, но можем помочь вооружением, как делает сегодня Европа на Украине. Сможем ли мы это сделать – большой вопрос", – сказал Соболев.

Депутат подчеркнул, что Вашингтон своими действиями хочет ослабить Тегеран, поскольку сильная и независимая страна, богатая ценными природными ресурсами, американцам не нужна. Он уверен, что США хотят снова черпать из нее нефть и газ для собственных транснациональных компаний. И, указал военный, ответ на удары американской армии со стороны Ирана был бы вполне справедливым.

Ранее источники рассказали, что накануне атак иранские власти передали Трампу послание, пригрозив террористическими актами внутри США.