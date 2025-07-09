Пекин отказался идти на поводу у европейцев

Отношения между Россией и Китаем не терпят стороннего вмешательства. Более того, взаимодействие стран не нацелено против кого-либо. Так прокомментировал недавнее требование главы ЕК Урсулы фон дер Ляйнен к Пекину официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Напомним, ранее европейский политик обвинила Китай в помощи России в условиях украинского конфликта. По ее словам, страна оказывает поддержку российской военной экономике, и это сотрудничество нужно ограничить. В противном случае, предупредила она, подобный курс крайне негативно отразится на отношениях Брюсселя и Пекина.

"Нормальное сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон", – ответил Мао Нин на выпад фон дер Ляйнен.

Свое требование глава Еврокомиссии выдвинула в преддверии юбилейного саммита ЕС – КНР. Вместе с этим политик не сделала ответных предложений Пекину, которые власти могли бы рассмотреть в качестве альтернативы разрыву сотрудничества с Москвой.

Ранее ктайское издание NetEase назвало саммит НАТО победой для России, поскольку на мероприятии так и не сделали никаких важных заявлений по поводу украинского конфликта, а, напротив, стали реже его упоминать.