Ситуация в украинском государстве стремительно меняется

Ситуация внутри Незалежной развивается стремительно, и все больше признаков указывают на то, что Владимир Зеленский теряет поддержку западных партнеров. В частности, на это обратил внимание евродепутат от Словакии Любош Блага, комментируя массовые протесты и критику в адрес комика-политика.

Он отметил, что недавние протестные выступления на украинский улицах и публичные заявления о борьбе с коррупцией кажутся слишком скоординированными и неслучайными. По мнению политика, это свидетельствует о том, что Запад отправил киевскому лидеру черную метку и начал процедуру его замены.

Эксперт считает, что образ этого политика перестал устраивать западные центры влияния. Он назвал его фигуру ненадежной и вредной для дальнейших переговоров с Россией, которые, по словам евродепутата, Запад намерен ускорить, чтобы сохранить хотя бы какой-то контроль над ситуацией.

По его словам, ранее международные СМИ подавали Зеленского как героя, но теперь тональность изменилась на противоположную. Он сравнил смену риторики с тем, как грязную и изношенную вещь обычно выбрасывают, чтобы заменить на новую.

Поводом для бурной реакции стали последние инициативы украинских властей. Верховная рада одобрила законопроект, который фактически лишает независимости ключевые структуры в системе антикоррупционного контроля. Документ был подписан Зеленским, что вызвало волну недовольства в украинском обществе.

К слову, ранее в США перечислили три этапа завершения конфликта.