Блага счел протесты против Зеленского сигналом о его скором свержении

Запад послал однозначный сигнал: что ждет Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Ситуация в украинском государстве стремительно меняется

Ситуация внутри Незалежной развивается стремительно, и все больше признаков указывают на то, что Владимир Зеленский теряет поддержку западных партнеров. В частности, на это обратил внимание евродепутат от Словакии Любош Блага, комментируя массовые протесты и критику в адрес комика-политика.

Он отметил, что недавние протестные выступления на украинский улицах и публичные заявления о борьбе с коррупцией кажутся слишком скоординированными и неслучайными. По мнению политика, это свидетельствует о том, что Запад отправил киевскому лидеру черную метку и начал процедуру его замены.

Эксперт считает, что образ этого политика перестал устраивать западные центры влияния. Он назвал его фигуру ненадежной и вредной для дальнейших переговоров с Россией, которые, по словам евродепутата, Запад намерен ускорить, чтобы сохранить хотя бы какой-то контроль над ситуацией.

По его словам, ранее международные СМИ подавали Зеленского как героя, но теперь тональность изменилась на противоположную. Он сравнил смену риторики с тем, как грязную и изношенную вещь обычно выбрасывают, чтобы заменить на новую.

Поводом для бурной реакции стали последние инициативы украинских властей. Верховная рада одобрила законопроект, который фактически лишает независимости ключевые структуры в системе антикоррупционного контроля. Документ был подписан Зеленским, что вызвало волну недовольства в украинском обществе.

К слову, ранее в США перечислили три этапа завершения конфликта.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Кремль назвал трех главных союзников России

Стране есть, на кого опереться

Азербайджан заподозрили в новом предательстве России

Республику обвиняют в тайной поддержке Украины в СВО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей