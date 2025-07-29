Против поддержавшей Украину Вайкуле хотят возбудить уголовное дело

Резкие высказывания знаменитости не остались без внимания

Недавнее заявление Лаймы Вайкуле о необходимости поддержать Украину большими поставками вооружения может обернуться возбуждением уголовного дела против артистки в России. Общественник Виталий Бородин утверждает, что знаменитость наговорила достаточно для того, чтобы следователи смогли найти состав преступления.

Активист указал, что считает Вайкуле предательницей, которая работает на западные спецслужбы. Именно поэтому ранее она собрала в Латвии всех российских иноагентов и артистов, которые открыто выступили против России.

"Считаем, что в отношении Лаймы Вайкуле нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела об оправдании терроризма и признать ее в России иностранным агентом", – сказал Бородин.

Известно, что после 2022 года Вайкуле разорвала все отношения с Россией, избавилась от бизнеса в стране, а также открыто выступила в поддержку Украины. Певицу после резких высказываний неоднократно грозились привлечь к уголовной ответственности, однако дело возбуждено так и не было.

Вместе с этим прибалтийская знаменитость продолжила организовывать свой фестиваль в Юрмале, дополнительно собирая на нем деньги на поддержку Украины. Однако, как отмечают критики, в последнее время представление не пользуется большой популярностью.