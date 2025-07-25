Вайкуле раскритиковала запрет на въезд Орбакайте в Латвию

Знаменитость вставила свои пять копеек

Некогда популярная в нашей стране исполнительница Лайма Вайкуле прокомментировала запрет на въезд Кристины Орбакайте на латвийские земли и отмену ее выступления.

По словам звезды, ее коллега не представляет никакой угрозы для этой республики, а решение о ее "изгнании", могло быть принято на фоне эмоциональной реакции. При этом артистка допустила, что запрет может иметь под собой юридические основания, о которых ей лично ничего не известно.

Певица выразила уверенность, что дочка Аллы Пугачевой не совершила бы в этой европейской стране ничего противоправного. Она также напомнила, что Кристина является гражданкой Литвы.

Напомним, в апреле стало известно, что латвийские власти приняли решение запретить звезде въезд в страну, сославшись на мнение Службы госбезопасности, посчитавшей ее потенциальной угрозой. Сама певица заявила о намерении оспорить запрет в суде, утверждая, что это нарушает международные нормы.

До этого местные власти требовали, чтобы артистка публично обозначила свою позицию по поводу конфликта России с соседним государством.

К слову, ранее Вайкуле высказалась о проблемах в отношениях России и Азербайджана.