Певица считает, что знают причину раздора

Певица Лайма Вайкуле сделала резонансное политическое заявление по поводу конфликта между Россией и Азербайджаном. Она возложила ответственность на Москву за то, что азербайджанское руководство ограничивает въезд для российских артистов.

Ранее сообщалось, что власти этой бывшей советской республики отменили целый ряд мероприятий с участием российских музыкантов, театров и стендап-комиков. Эти шаги связаны с задержаниями уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге по подозрению в серьезных преступлениях.

Отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к происходящему, Вайкуле напомнила о своей песне "Я делала все не так" и отметила, что эти строчки, по ее мнению, хорошо отражают происходящее. Она дала понять, что считает действия российских властей причиной сложившейся ситуации, подчеркнув:

"Они делают все не так".

Следует отметить, что некогда любимая в нашей стране певица в последние годы редко выступает на больших площадках, преимущественно ограничиваясь частными мероприятиями. Она проживает в Латвии, продолжает исполнять песни на русском языке и ежегодно проводит музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous" в Юрмале. Среди его участников нередко оказываются артисты, признанные в России иностранными агентами.

К слову, ранее была разоблачена истинная причина русофобской позиции Вайкуле.