Вайкуле высказалась о конфликте России и Азербайджана

Вайкуле сделала громкое политическое заявление о конфликте России и Азербайджана
Лайма Вайкуле. Кадр: YouTube
Певица считает, что знают причину раздора

Певица Лайма Вайкуле сделала резонансное политическое заявление по поводу конфликта между Россией и Азербайджаном. Она возложила ответственность на Москву за то, что азербайджанское руководство ограничивает въезд для российских артистов.

Ранее сообщалось, что власти этой бывшей советской республики отменили целый ряд мероприятий с участием российских музыкантов, театров и стендап-комиков. Эти шаги связаны с задержаниями уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге по подозрению в серьезных преступлениях.

Отвечая на вопрос журналиста о своем отношении к происходящему, Вайкуле напомнила о своей песне "Я делала все не так" и отметила, что эти строчки, по ее мнению, хорошо отражают происходящее. Она дала понять, что считает действия российских властей причиной сложившейся ситуации, подчеркнув:

"Они делают все не так".

Следует отметить, что некогда любимая в нашей стране певица в последние годы редко выступает на больших площадках, преимущественно ограничиваясь частными мероприятиями. Она проживает в Латвии, продолжает исполнять песни на русском языке и ежегодно проводит музыкальный фестиваль "Laima Rendezvous" в Юрмале. Среди его участников нередко оказываются артисты, признанные в России иностранными агентами.

К слову, ранее была разоблачена истинная причина русофобской позиции Вайкуле.

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
По теме

После слухов о смерти Кадырова в Чечне сделали заявление

Политика хоронят в Сети не в первый раз

Недовольный Путиным Трамп пообещал помочь Зеленскому

Глава США намерен пересмотреть свое недавнее решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей