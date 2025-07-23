"Полупустой зал": Вайкуле предупредили о скором закрытии фестиваля в Юрмале

Приглашенные артисты могут сыграть прибалтийской звезде плохую службу

Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале, запланированный на конец июля, рискует стать самым провальным за всю историю проведения. В результате это приведет к скорому закрытию мероприятия, предупредил критик Владимир Полупанов.

По его словам, сейчас ситуация с концертами складывается не радужная – из-за позиции латвийских властей Вайкуле приходится звать только тех артистов, которые успели негативно высказаться о России. Однако публика заинтересована в других исполнителях, пригласить которых в итоге не выходит. Это негативно сказываться на продажах и общем отношению к мероприятию.

Музыкальный обозреватель уверен, что из-за этого подхода фестиваль Вайкуле прекратит свое существование.

"Я думаю, что там будет полупустой зал либо эти билеты уже начнут перед самим фестивалем бесплатно раздавать. Да и туристов в Юрмале сейчас тоже нет. Полагаю, что в конечном итоге он сойдет на нет абсолютно", – заявил Полупанов.

Напомним, фестиваль "Рандеву" в Юрмале состоится с 25 по 27 июля. Выступить на нем пригласили артистов, которые прославились благодаря своей творческой деятельности в России, но после 2022 года приняли решение полностью оборвать связи со страной. В этом году в списке приглашенных звезд также заявлена Алла Пугачева, которая ранее выпустила несколько новых песен.

Ранее Вайкуле высказалась о конфликте России и Азербайджана.