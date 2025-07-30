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Известный в США за их пределами политолог Скотт Риттер рассказал, как завершится конфликт, затянувшийся на территории украинского государства, и описал три этапа его финала.
Во-первых, эксперт выразил уверенность в том, что Незалежная потерпит стратегическое поражение в конфликте с нашей страной и будет вынуждена согласиться на условия Москвы. Затем, по его мнению, существующая в Киеве власть утратит полномочия, после чего наконец-то будет запущен выборный процесс, на котором победит пророссийская политическая сила.
"Нынешняя власть будет расформирована. Затем пройдут новые выборы", – заявил Риттер.
На третьем этапе, как полагает эксперт, новое руководство будет стремиться сблизить страну с Россией и Белоруссией, в перспективе – сделать Украину частью Союзного государства. Он отметил, что, по его мнению, страна окончательно выйдет из-под влияния западной коалиции и не станет частью европейской системы.
Кроме того, политолог обратил внимание на то, что в команде руководителя вашингтонской администрации Дональда Трампа отсутствуют специалисты, глубоко разбирающиеся в ситуации в РФ и на постсоветском пространстве. Это, по его мнению, затрудняет для американских властей объективное восприятие происходящего.
К слову, ранее был раскрыт план свержения Зеленского.
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