Противники Москвы не теряют надежды на победу

Известная журналистка Маргарита Симоньян раскрыла антироссийский план Незалежной и западных держав. Она уверена, что воинственно настроенные силы стремятся раскачать ситуацию внутри нашей страны и спровоцировать массовый бунт. По ее словам, расчет делается на то, что нейтрально настроенные россияне изменят свою позицию и встанут на сторону противника.

Она рассказала, что атаки беспилотников на Сочи и Сириус, случившиеся несколько дней назад, стали элементом реализации этой стратегии. Симоньян подчеркнула, что Сириус – это не военный объект, а образовательный центр. Подобного рода трагедии должны вызвать недовольство у мирных граждан.

"Они пытаются устроить бунт у нас. Сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему (…), расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону", – поделилась своим мнением журналистка.

Она считает, что удары по инфраструктуре в разгар туристического сезона должны отвлечь внимание от хода специальной военной операции и убедить людей, что отдых важнее будущего страны. По мнению Симоньян, враги России рассчитывают, что страна "проиграет изнутри".

К слову, ранее Москва пошла на решительный шаг из-за украинского конфликта.