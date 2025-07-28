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Известная журналистка Маргарита Симоньян раскрыла антироссийский план Незалежной и западных держав. Она уверена, что воинственно настроенные силы стремятся раскачать ситуацию внутри нашей страны и спровоцировать массовый бунт. По ее словам, расчет делается на то, что нейтрально настроенные россияне изменят свою позицию и встанут на сторону противника.
Она рассказала, что атаки беспилотников на Сочи и Сириус, случившиеся несколько дней назад, стали элементом реализации этой стратегии. Симоньян подчеркнула, что Сириус – это не военный объект, а образовательный центр. Подобного рода трагедии должны вызвать недовольство у мирных граждан.
"Они пытаются устроить бунт у нас. Сделать так, чтобы люди, которые нейтрально относятся к происходящему (…), расшатать этих людей с тем, чтобы они стали политизированы, но в другую сторону", – поделилась своим мнением журналистка.
Она считает, что удары по инфраструктуре в разгар туристического сезона должны отвлечь внимание от хода специальной военной операции и убедить людей, что отдых важнее будущего страны. По мнению Симоньян, враги России рассчитывают, что страна "проиграет изнутри".
К слову, ранее Москва пошла на решительный шаг из-за украинского конфликта.
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