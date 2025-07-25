Specator: имидж Зеленского необратимо пострадал на фоне протестов

"Это необратимо": что происходит на Украине на фоне массового мятежа
Картинка: сгенерировано ИИ
Люди больше не могут терпеть выходки киевских властей

Общественное недовольство действиями киевской власти вылилось в массовые протесты, которые охватили сразу несколько городов Украины. Поводом стала инициатива Владимира Зеленского, связанная с изменением статуса антикоррупционных структур. В стране разразился политический кризис, последствия которого, по мнению зарубежных аналитиков, могут стать для украинского лидера фатальными.

Издание The Spectator отмечает: даже несмотря на то, что Зеленский отступил под давлением улицы, урон его репутации уже нанесен как внутри страны, так и на международной арене. Британские обозреватели указывают, что он переоценил уровень своей поддержки и недооценил готовность людей выйти на протест. Эта самоуверенность, как подчеркивается в статье, может стоить ему политического будущего.

Поводом для общественного возмущения стал законопроект, принятый Верховной радой, который фактически упраздняет независимость НАБУ и САП. Зеленский подписал документ, что вызвало резкую реакцию. Практически сразу в Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске и других городах начались акции. В столице митингующие собрались возле офиса главы государства, а некоторые участники держали плакаты с прямыми обвинениями в адрес Зеленского.

Комик-политик на фоне протестов представил новый законопроект, в котором пообещал якобы сохранить независимость антикоррупционных ведомств. Однако, как отмечают наблюдатели, этот шаг уже не выглядит убедительным – кризис приобрел необратимый характер.

"Ущерб, нанесенный его имиджу на Украине – и за рубежом – теперь, возможно, необратим", – подчеркнули британские аналитики.

К слову, ранее стало известно о грандиозном скандале в Киеве с участием западных послов.

Источник: The Spectator ✓ Надежный источник
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