Зеленский заявил о подвижках в переговорах с Путиным

Президент полагает, что может встретиться с главой России в обозримом будущем

После третьего раунда переговоров в Стамбуле делегации обеих стран подняли вопрос возможной встречи на уровне лидеров. Об этом сообщил Зеленский, указав, что с российской стороны это случилось впервые.

По словам украинского президента, делегаты из Украины всегда стараются поднять вопрос встречи глав государств, однако ранее представители России не видели оснований для организации такого мероприятия. Тем не менее, во время третьего раунда они сами начали говорить на эту тему, отметил Зеленский.

"Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", – считает он.

При этом глава российской делегации Владимир Мединский после прошедших переговоров в Стамбуле отмечал, что встреча между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможна только в случае подписания итогового соглашения о мирном урегулировании. На данный момент позиции сторон по меморандуму существенно расходятся, поэтому говорить о согласовании документа рано.

На Украине, в свою очередь, уверены, что личная встреча лидеров поможет ускорить политические процессы и "разблокирует реальный прогресс" по мирному соглашению.

Ранее стало известно, почему Владимир Зеленский на самом деле согласился вести переговоры с Россией.