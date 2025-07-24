В ЕС объяснили, почему лишили Украину части помощи

Евросоюз жестко наказал Украину
Фото: unsplash.com
Подобное произошло впервые за пару лет

Украина лишилась очередного транса финансовой помощи со стороны ЕС. Как объяснил евродепутат Даниэль Фройнд, решение было принято, поскольку страна провалила реализацию нескольких ключевых реформ.

Деньги Киеву отправляют в рамках программы Ukraine Facility, которая подразумевает передачу 50 млрд евро до 2027 года. Средства должны поступать в бюджет страны и направляться на реализацию реформ по евроинтеграции согласно установленному плану – к назначенному сроку украинская сторона обязана выполнить свою часть сделки. Но в последнее время с этим появились сложности.

"Впервые они не достигли нужных этапов, поэтому некоторые выплаты не были произведены в срок", – заявил Фройнд.

Он рассказал, что недавно ездил в Киев и проводил беседы с украинскими чиновниками. По его словам, среди них сейчас царят "мрачные настроения" по поводу реализации программы – они полагают, что власти не заинтересованы в проведении реформ, а меры принимают только для видимости.

Ранее стало известно, что команда Зеленского была шокирована решением по НАБУ и САП. Многие не ожидали, что президент в такие короткие сроки ограничит деятельность организаций, которые являются одними из ключевых для вступления Украины в ЕС.

Источник: Politico
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