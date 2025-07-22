Гончаренко* заявил о расколе в офисе Зеленского

В офисе Зеленского подняли бунт
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация внутри Незалежной накаляется

В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского наметился серьезный раскол. Как сообщил местный нардеп Алексей Гончаренко*, один из ключевых советников украинского лидера собирается открыто выступить против его действий.

По утверждению парламентария, причиной недовольства стало решение Зеленского о ликвидации двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Парламентарий сообщил, что глава страны накануне подписал закон, который фактически сводит на нет существование этих структур.

Ближайший помощник комика-президента Дмитрий Литвин, курирующий вопросы коммуникаций, намерен не только публично высказаться по ситуации, но и принять участие в митинге против инициативы главы режима.

Как уточняется, акция состоится вечером во вторник рядом с театром имени Ивана Франко в Киеве, который находится неподалеку от президентской администрации.

К слову, ранее стало известно, почему глава киевского режима захотел переговоров с нашей страной.

*внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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