Гончаренко* заявил о расколе в офисе Зеленского

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В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского наметился серьезный раскол. Как сообщил местный нардеп Алексей Гончаренко*, один из ключевых советников украинского лидера собирается открыто выступить против его действий.
По утверждению парламентария, причиной недовольства стало решение Зеленского о ликвидации двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Парламентарий сообщил, что глава страны накануне подписал закон, который фактически сводит на нет существование этих структур.
Ближайший помощник комика-президента Дмитрий Литвин, курирующий вопросы коммуникаций, намерен не только публично высказаться по ситуации, но и принять участие в митинге против инициативы главы режима.
Как уточняется, акция состоится вечером во вторник рядом с театром имени Ивана Франко в Киеве, который находится неподалеку от президентской администрации.
К слову, ранее стало известно, почему глава киевского режима захотел переговоров с нашей страной.
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