Положение президента-комика становится все более зыбким

Решение американской корпорации BlackRock свернуть работу по созданию инвестиционного фонда для восстановления Украины вызвало в Киеве резонанс. По мнению украинского депутата Александра Дубинского, это стало прямым сигналом со стороны Вашингтона: финансовой поддержки больше не будет.

Политик, находящийся под арестом по делу о госизмене, высказал мнение, что отказ от проекта, на который возлагали серьезные личные надежды Владимир Зеленский и Андрей Ермак, говорит о полном пересмотре подхода США. Он считает, что американская сторона окончательно отходит от идеи быть донором украинской экономики, как в военной, так и в восстановительной сфере. Такой шаг стал своего рода черной меткой киевским властям.

Парламентарий считает, что раньше подобные действия могли быть частью тактической игры – например, временное прекращение поставок вооружения для запуска переговорного процесса. Но теперь речь идет о смене стратегии. США, по его словам, больше не видят себя гарантом украинской устойчивости и начинают дистанцироваться от киевского режима.

Он также добавил, что на фоне отказа от фонда восстановления, инициатива по запуску нового проекта – фонда освоения украинских природных ресурсов – выглядит еще менее жизнеспособной.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в начале 2025 года BlackRock прекратил работу по поиску инвесторов для многомиллиардного фонда, ориентированного на послевоенное восстановление Незалежной. В публикации подчеркивалось, что причиной стало усиление политической и экономической неопределенности вокруг будущего страны.

К слову, ранее радиостанция "Судного дня" передала новое загадочное сообщение.