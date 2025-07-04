Москва дала понять, что будет наказывать за каждую провокацию

Российские военные нанесли массированный удар по украинскому ВПК в Киеве с использованием ракеты "Кинжал" в том числе для того, чтобы передать Владимиру Зеленскому жесткое предупреждение. В этом уверен сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что военным удалось поразить объекты ВПК Украины, военный аэродром и нефтеперерабатывающий завод в столичном регионе.

"Массированный удар по военным объектам в Киеве является предупреждением Зеленскому, что за каждый террористический акт в отношении России и ее граждан, последуем неминуемое наказание, при этом враг заплатит сторицей", – сказал Рогов.

По его словам, удары являются следствием неготовности руководства Украины сложить оружие и заключить мир с Россией – из-за этого страдают простые граждане. Поэтому Владимир Зеленский должен понимать, что за каждой выходкой последует сокрушительный удар со стороны российской армии.

Ранее аналитик Матвийчук обратил внимание на то, что успех недавнего удара по Киеву обнажил проблемы в обороне города. Это значит, что ВС РФ вполне способны нанести удар по Банковой.