Axios: Трамп пообещал помочь Украине с поставками в области ПВО

Недовольный Путиным Трамп пообещал помочь Зеленскому
Фото: The White House / wikimedia.org
Глава США намерен пересмотреть свое недавнее решение

Во время телефонного разговора в пятницу американский президент Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что хочет оказать помощь Украине с противовоздушной обороной. Такое решение лидер принял на фоне участившихся воздушных атак со стороны армии России, а также недавних переговоров с Владимиром Путиным, в результате которых он остался недоволен российским главой. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, во время разговора основное внимание было уделено потребностям Украины в области систем ПВО. Один из осведомителей указал, что Трамп был в курсе намерения России усилить обстрелы по украинским городам и линии фронта.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено", – сообщил источник.

Неназванный украинский чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский договорились, что вскоре команды США и Украины встретятся для обсуждения вопросов противовоздушной обороны и поставок других видов вооружений.

Ранее американский президент сообщил, что разочарован телефонным разговором с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер на собирается заканчивать военное противостояние на Украине. При этом аналитики полагают, что после сеанса беседы Трамп оказался в безвыходном положении.

Источник: Axios
По теме

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины из-за решения США

Киев предупреждают о серьезных проблемах

Раскрыты итоги личного разговора Путина и Трампа: "Безвыходное положение"

Многие остались недовольны результатами переговоров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей