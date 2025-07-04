Axios: Трамп пообещал помочь Украине с поставками в области ПВО

Глава США намерен пересмотреть свое недавнее решение

Во время телефонного разговора в пятницу американский президент Дональд Трамп сообщил Владимиру Зеленскому, что хочет оказать помощь Украине с противовоздушной обороной. Такое решение лидер принял на фоне участившихся воздушных атак со стороны армии России, а также недавних переговоров с Владимиром Путиным, в результате которых он остался недоволен российским главой. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, во время разговора основное внимание было уделено потребностям Украины в области систем ПВО. Один из осведомителей указал, что Трамп был в курсе намерения России усилить обстрелы по украинским городам и линии фронта.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено", – сообщил источник.

Неназванный украинский чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский договорились, что вскоре команды США и Украины встретятся для обсуждения вопросов противовоздушной обороны и поставок других видов вооружений.

Ранее американский президент сообщил, что разочарован телефонным разговором с Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер на собирается заканчивать военное противостояние на Украине. При этом аналитики полагают, что после сеанса беседы Трамп оказался в безвыходном положении.