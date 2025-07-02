Скандал с супругой французского лидера принял неожиданный оборот

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее анонсировала расследование о прошлом супруги главы Пятой Республики Брижит Макрон, рассказала, что хозяин Белого дома Дональд Трамп обратился к ней с пикантной просьбой и потребовал не копаться в том, была ли французская первая леди ранее мужчиной.

Так, глава Америки объяснил, что видел Брижит вблизи и считает, что она выглядит как представительница прекрасной половины человечества. Он также упомянул ужин с ней, после которого у него не осталось сомнений.

Журналистка сообщила, что пыталась объяснить американскому лидеру, что у дамы есть опытный лечащий врач, занимающийся процедурами по феминизации и трансгендерным переходам. Она подчеркнула, что просто хотела донести до него правду.

"Я разговаривала об этом с президентом Соединенных Штатов, ребята. Это безумие. Это сумасшествие", – поделилась эмоциями американка.

В начале года смелая девушка пообещала обнародовать доказательства того, что Брижит якобы родилась мужчиной. По ее словам, с тех пор она столкнулась с давлением и юридическими угрозами со стороны представителей французской президентской семьи.

Журналистка отметила, что во Франции подобные заявления могут подавляться через суд, но в ее родной стране действует свобода слова, и она намерена этим правом воспользоваться. Кроме того, она опубликовала перечень вопросов, адресованных главе парижской администрации, касающихся биографии его супруги.

В этом списке она просит предоставить фотографии из юности дамы, а также задает вопросы о ее прошлом. По мнению американки, вокруг этой истории слишком много белых пятен, и на них стоит пролить свет.