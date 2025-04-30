Представитель США в ООН обратился к России и Украине с призывом

Вашингтон и Париж просят обе стороны принять предложение о прекращении огня

России и Украине нужно согласиться на взаимное прекращение огня по всем направлениям. Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли во время выступления в Совбезе ООН.

По его словам, отказ от боевых действий станет первым шагом к началу достижения прочного мира. При этом чиновник обвинил Россию в продолжающихся атаках на украинские территории.

"В течение последних нескольких месяцев Россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц", – сделал он выпад в адрес Москвы.

Келли указал, что сейчас у России есть возможность достичь прочного мира, хотя ответственность за процесс урегулирования конфликта лежит на обеих странах. Представитель США подчеркнул, что оба государства получат большие выгоды, если согласятся на предложения американцев.

Вместе с этим министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, председательствовавший на заседании Совбеза, заявил, что единственным препятствием к прекращению огня на Украине является Владимир Путин. По его словам, Россия стремится заставить Украину капитулировать, тогда как Франция и ряд других членов Совета Безопасности ООН выступают против этого и продолжат делать это и в дальнейшем.

Ранее Дональд Трамп допустил, что российский лидер может "морочить ему голову" в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.