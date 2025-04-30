Трамп допустил, что Путин "морочит ему голову" с мирными переговорами

"Морочит мне голову": Трамп сделал заявление о Путине
Дональд Трамп. Кадр ABC News
Лидер признался, что не доверяет российскому коллеге

В интервью в честь 100-дневного пребывания на посту президента Дональд Трамп высказался о мирных переговорах между Россией и Украиной. Лидер рассказал, что Владимир Путин планировал взять под контроль все украинские территории до тех пор, пока он не встал во главе США.

По словам Трампа, конфликт на Украине начался из-за провальной политики Джо Байдена. Глава РФ увидел, что в Белом доме сидят "неудачники" и принял решение начать военную кампанию. В итоге это стало одним из "величайших позоров" для Америки. 

Сейчас же Трамп полагает, что Путин готов отказаться от своих претензий на всю Украину и реально приступить к мирным переговорам из личного уважения к нему. Хотя некоторые подозрения в вопросе мотивов российского лидера у него имеются.

"Он может морочить мне голову немного. Но, я бы сказал, он хотел бы остановить войну. И благодаря мне я действительно верю, что он готов остановить боевые действия", – заявил американский президент.

При этом глава США отметил, что не доверяет Владимиру Путину, впрочем как и большинству людей. 

Ранее Дональд Трамп допустил, что может занять сторону Киева в конфликте с Москвой.

Источник: ABC News
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