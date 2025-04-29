Трамп допустил, что может занять сторону Киева в конфликте с РФ

"На сторону Украины": Трамп сделал жесткое заявление в адрес России
Дональд Трамп. Кадр: YouTube
Ситуация обостряется на глазах

Хозяин Белого дома Дональд Трамп допустил, что может поддержать киевский режим в его противостоянии с Россией. Такое жесткое заявление он сделал в интервью главреду издания Atlantic Джеффри Голдбергу.

Ведущий напомнил, что после российских ударов по Киеву в ночь на 24 апреля американский лидер публично обратился к руководителю РФ с призывом остановить эскалацию.

Отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли действия нашего президента поменять стратегию США, американский лидер отметил, что в таком случае он необязательно встанет на сторону киевского верховода Владимира Зеленского, но на сторону Незалежной – вполне возможно.

"Необязательно на сторону Зеленского, но на сторону Украины, да", – заявил лидер американцев в ответ на соответствующий вопрос.

Глава вашингтонской администрации также напомнил о непростых отношениях с главой Незалежной, упомянув скандальные эпизоды во время их общения в Овальном кабинете.

Трамп ранее заявил, что у него есть собственные сроки для урегулирования конфликта на территории украинского государства, однако конкретные детали он раскрывать не стал. По мнению президента США, ситуация в этой республике крайне тяжелая, и если Зеленский не заключит мир, то в ближайшие три года рискует потерять всю страну.

К слову, ранее Фридрих Мерц отверг мир на Украине на условиях Москвы.

Источник: Atlantic ✓ Надежный источник
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