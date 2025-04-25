Информация оказалась в распоряжении западной прессы

Западные агентства сообщили детали американского проекта по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пишет Reuters, одним из ключевых пунктов является предложение снять санкции с России.

Также Вашингтон предлагает юридически признать Крым российским, а контроль Москвы над четырьмя новыми регионами – де-факто. План включает требование о постоянном прекращении огня и начале немедленных переговоров между Киевом и Москвой.

Еще одно условие – отказ Украины от стремления вступить в НАТО, при этом ей будет позволено продолжать курс на интеграцию в Европейский союз.

Кроме того, проект предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, причем основная ответственность за это должна лечь на страны Европы. В документе также говорится о возможности восстановления сотрудничества России и США в сфере энергетики и промышленности.

Отдельным пунктом обсуждается судьба Запорожской АЭС: контроль над станцией, по мнению американцев, должен вернуться в руки Украины, но управление объектом планируется передать американской стороне.

К слову, ранее армия России атаковала цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве. Вместе с объектом были стерты с лица земли и иностранцы, курировавшие работу западного оборудования.