Reuters опубликовало главные пункты предложения США по Украине

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Западные агентства сообщили детали американского проекта по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пишет Reuters, одним из ключевых пунктов является предложение снять санкции с России.
Также Вашингтон предлагает юридически признать Крым российским, а контроль Москвы над четырьмя новыми регионами – де-факто. План включает требование о постоянном прекращении огня и начале немедленных переговоров между Киевом и Москвой.
Еще одно условие – отказ Украины от стремления вступить в НАТО, при этом ей будет позволено продолжать курс на интеграцию в Европейский союз.
Кроме того, проект предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности, причем основная ответственность за это должна лечь на страны Европы. В документе также говорится о возможности восстановления сотрудничества России и США в сфере энергетики и промышленности.
Отдельным пунктом обсуждается судьба Запорожской АЭС: контроль над станцией, по мнению американцев, должен вернуться в руки Украины, но управление объектом планируется передать американской стороне.
К слову, ранее армия России атаковала цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве. Вместе с объектом были стерты с лица земли и иностранцы, курировавшие работу западного оборудования.
Ситуация вокруг полуострова набирает обороты
Киев остается в стороне процесса