Агрессия противника получила достойный ответ

Глава пророссийских николаевских подпольщиков Сергей Лебедев заявил, что в результате недавнего удара по столице Незалежной была полностью разгромлена подземная производственная площадка, где собирали двигатели для РСЗО, ракет "Нептун", а также для боевых дронов.

Он сообщил, что вместе с объектом были стерты с лица земли и иностранцы, курировавшие работу западного оборудования, включая станки и сложную с технологической точки зрения аппаратуру.

Кроме того, удар поразил площадку по сборке "крылатых бойцов", помещения, где ремонтировались самолеты, а также временный пункт размещения – логово наемников. Еще одной целью стал участок, где украинские вояки устанавливали на морскую боевую технику системы дистанционного управления.

Российские военные в ответ на вероломные атаки ВСУ по гражданским целям продолжают наносить высокоэффективные удары по объектам украинской инфраструктуры, включая оборонные предприятия, центры военного управления и связи.

К слову, ранее Сергей Шойгу предупредил россиян о новой угрозе.