Финский лидер Стубб запретил России "играть" с Трампом

Политик порадовался переменам в настроении Вашингтона

Финский лидер Александр Стубб заявил, что России и ее главнокомандующему Владимиру Путину не стоит пытаться "играть" с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом он сказал в недавней беседе с американской прессой.

Финский политик со злорадством подчеркнул, что у американского лидера заканчивается терпение, и на фоне этого появились довольно жесткие заявления в адрес Москвы и российского президента. Он пафосно объявил, что Кремлю "пора осознать" серьезность ситуации.

"Поэтому я просто надеюсь, что Москва осознает, что нельзя играть с президентом Трампом", – сказал финский деятель.

Руководитель Финляндии также отметил, что почувствовал явное раздражение американского лидера. По его мнению, если глава Белого дома выйдет из себя, это может ускорить продвижение переговоров в "нужном направлении".

Ранее пресс-секретарь вашингтонской администрации Кэролайн Левитт заявила, что глава Штатов разочарован текущим ходом переговоров по украинскому конфликту. По ее словам, терпение президента на исходе. Высокопоставленная американка не стала называть конкретные имена, но дала понять, что американская сторона ожидает реальных шагов как от Москвы, так и от Киева.

К слову, ранее Дональд Трамп сделал очередное жесткое заявление в адрес Москвы. Ситуация вокруг украинского конфликта обостряется на глазах.