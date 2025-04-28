Mirror: новое загадочное оружие России озадачило западных экспертов

Англичане опасаются, что вскоре разрушительная ракета может ударить по Украине

Британские издания обратили внимание на военные учения на полигоне "Капустин Яр", которые показывали зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Новое ужасное и одновременное загадочное российское оружие напугало Британию и западных экспертов, пишет Mirror.

Аналитики обратили внимание, что у показанной ракеты был "акулий нос" – такого нет ни у одного известного вооружения в арсенале ВС РФ. По внешнему виду она напоминала Х-101, но имела иные отличительные признаки. Некоторые сравнили ее с американской малозаметной крылатой ракетой AGM-158 JASSM, имеющую очень похожую "карандашную" форму боевой части.

"Кремль, очевидно, торопился получить новое оружие в зоне боевых действий, несмотря на усилия Дональда Трампа по достижению мирного соглашения", – указывают в статье.

При этом некоторые эксперты допустили, что в действительности ВС РФ показали на учениях не реальный боевой снаряд, а лишь его макет, поскольку на нем не было заклепок и гладких клееных соединений. По их словам, военные могли запустить другое оружие для демонстрации мощи.

Однако часть специалистов напомнила, что на полигоне "Капустин Яр" ранее показывали действие "Орешника", который после был задействован в российской спецоперации на Украине.