Le Monde: операцию "Паутина" могли провести при помощи США

На Западе полагают, что американский президент перешел к конкретным действиям

Операция "Паутина", которую провернули украинские спецслужбы в конце прошлой недели, требует идеального удаленного руководства, которое невозможно без мощной спутниковой системы. Таких технологий у Украины нет, поэтому это наводит на мысль, что СБУ действовала при помощи США, заявил бывший высокопоставленный офицер французской армии Гийом Ансель изданию Le Monde.

"Киев не смог бы провести операцию без информации от американской разведки, что можно считать пинком под зад, посланным Трампом Путину", – заявил эксперт.

При этом западные военные аналитики отмечают, что, несмотря на всю зрелищность, операция "Паутина" вряд ли как-то изменит расстановку сил на поле боя и даст хоть какое-то преимущество украинцам. По их мнению, произошедшее имело скорее психологический удар, чем военный.

Российские эксперты говорят, что управлять дронами для удара по аэродромам могли из любой точки мира с помощью сотовой связи. Вероятнее всего для этого использовали систему ArduPilot. Управление беспилотниками через спутниковые системы они исключают, поскольку приемник такой связи потребляет слишком много энергии.

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