Зеленский объяснил, зачем беспилотники атаковали аэродромы РФ

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Недавняя атака сибирских аэродромов с помощью беспилотников была сделана, чтобы российская сторона "почувствовала потери". Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, признав, что Украина причастна к террористическому акту.
"У нас также есть более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери", – заявил он.
Украинский лидер также выразил мнение, что подобные действия в преддверии переговоров подтолкнут Москву заключить мирный договор.
Напомним, перед встречей российских и украинских делегаций в Стамбуле военные аэродромы Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях были атакованы с помощью беспилотников. Дроны перевозили в фурах, они вылетали прямо из них. По сообщению военкоров, вероятно, аппараты собирали на складе на территории России – он находится на Свердловском тракте в Челябинске.
Ранее стало известно, что во время переговоров в Стамбуле Мединский показал украинской делегации странный жест.
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Встреча делегаций должна состояться сегодня, 2 июня