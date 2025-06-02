Зеленский объяснил, зачем беспилотники атаковали аэродромы РФ

Украинцы назвали террористический акт операцией "Паутина"

Недавняя атака сибирских аэродромов с помощью беспилотников была сделана, чтобы российская сторона "почувствовала потери". Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский, признав, что Украина причастна к террористическому акту.

"У нас также есть более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери", – заявил он.

Украинский лидер также выразил мнение, что подобные действия в преддверии переговоров подтолкнут Москву заключить мирный договор.

Напомним, перед встречей российских и украинских делегаций в Стамбуле военные аэродромы Мурманской, Ивановской, Рязанской, Иркутской и Амурской областях были атакованы с помощью беспилотников. Дроны перевозили в фурах, они вылетали прямо из них. По сообщению военкоров, вероятно, аппараты собирали на складе на территории России – он находится на Свердловском тракте в Челябинске.

Ранее стало известно, что во время переговоров в Стамбуле Мединский показал украинской делегации странный жест.