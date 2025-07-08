Президент Чехии заявил, что с Россией невозможно воевать бесконечно

Президент Чехии сделал резонансное заявление о войне с Россией
Фото: www.unsplash.com
Политик призвал трезво взглянуть на ситуацию

Президент Чехии Петр Павел в интервью украинской службе ВВС высказался о ситуации вокруг конфликта с Россией и сделал резонансное заявление о войне с нашей страной. По его словам, затягивать боевые действия на неопределенный срок невозможно – это приведет к тяжелым последствиям как для людей, так и для экономик стран, вовлеченных в конфликт.

Он подчеркнул, что развитие конфликта в долгосрочной перспективе лишь усугубит ситуацию и может обернуться катастрофическими потерями. Павел признал, что идея компромисса с Россией многим в ЕС может показаться неприемлемой, но при этом отметил: необходимо учитывать реальность, в которой все участники оказались.

Тем не менее, европейские политики все чаще своими заявлениями только накаляют атмосферу, не предлагая внятных решений. Хотя глава Чехии и говорит о невозможности бесконечной войны, на практике в Европе продолжается обсуждение новых поставок вооружений и расширения военной поддержки Киеву.

Ранее чешский лидер также дал понять, что после октябрьских выборов в Чехии может измениться позиция властей по вопросам военной помощи ВСУ. По его словам, текущее руководство не способно гарантировать, что передача оружия Украине продолжится в прежнем объеме.

К слову, ранее руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров объяснил, что происходит в НАТО.

Источник: Украинская служба ВВС ✓ Надежный источник
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