Лавров заявил, что в НАТО углубляются разногласия

"Бунт на корабле": Лавров объяснил, что происходит в НАТО
Картинка: сгенерировано ИИ
Ситуация в блоке далека от стабильной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внутри Североатлантического альянса усиливаются противоречия, и назвал происходящее "легким бунтом на корабле". Об этом он сообщил журналистам, подводя итоги своего участия в саммите стран БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро.

Глава МИД обратил внимание на то, что расширение НАТО, по его мнению, не принесло пользы никому из участников. Он подчеркнул, что в альянсе нарастает внутренняя напряженность, поскольку все больше стран-участниц начинают исходить не из коллективных идеологических установок, а из собственных национальных интересов.

Неудивительно, что в этих условиях все чаще возникают разногласия по ключевым вопросам повестки, включая политику в сфере безопасности и международных обязательств. Подобного рода признаки системного несогласия постепенно подтачивают внутреннее единство НАТО.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Довиле Шакалене сравнила западную военную коалицию с "неблагополучной семьей", отметив, что в альянсе все чаще возникают разногласия, особенно по вопросам оборонных расходов.

С критикой внутренней политики блока выступал и бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис. Он предупреждал, что расхождения между вашингтонской администрацией и европейскими странами по поводу поддержки Украины могут поставить под сомнение само существование Североатлантического альянса.

К слову, ранее стало известно, как НАТО помогла России.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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