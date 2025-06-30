Аналитик МакГоверн: провокации НАТО подтолкнули Москву к активному развитию

"Величайший парадокс": как НАТО помогла России – раскрыл экс-аналитик ЦРУ
Фото: www.unsplash.com
Коалицию подвела излишняя самоуверенность

Экс-работник ЦРУ Рэй МакГоверн отметил, что действия Североатлантического альянса в итоге лишь усилили курс нашей страны на независимую и самодостаточную политику. По его словам, коалиция, действуя под старым лозунгом "хочешь мира – готовься к войне", фактически повторяет ошибки европейских элит перед Первой мировой войной.

Эксперт подчеркнул, что нынешние западные лидеры, как и сто лет назад, действуют на фоне убежденности в своем моральном превосходстве и провоцируют друг друга, не осознавая последствий. Он указал, что наша страна, в свою очередь, расценила действия западной коалиции как отказ от международных норм и восприняла их как сигнал к укреплению собственной обороноспособности.

По мнению аналитика, именно провокационная политика Запада стала причиной масштабной модернизации российской армии. Он считает, что в результате Российская Федерация сейчас значительно сильнее, чем была в 2022 году.

"Один из величайших парадоксов заключается в том, что Россия сегодня намного мощнее, чем в 2022 году", – обратил внимание он.

Аналитик также добавил, что российская армия прошла боевую проверку, а арсенал пополнился современными средствами, в том числе такими мощными системами, как "Орешник", которому, по его мнению, западным державам практически нечего противопоставить.

К слову, ранее в Британии рассекретили кровавый план по разделу России.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
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