Захарова ответила президенту Финляндии словами из речи Суворова

Захарова емко ответила президенту Финляндии словами из речи Суворова
Мария Захарова. Кадр: YouTube
Российский дипломат оценила текущую ситуацию у границ

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова прокомментировала слова финского лидера Александера Стубба, который на прошлой неделе с ноткой издевательства отметил особую способность россиян стойко переносить трудности и боль. Политик добавил, что именно это качество, по его мнению, стало серьезным препятствием для западных стран.

Российский дипломат, в свою очередь, выразила согласие с этой оценкой, подчеркнув, что за последнее время ей очень редко доводилось настолько разделять высказывания зарубежных деятелей. В своей речи она также напомнила знаменитые слова великого полководца Александра Суворова о том, что отступать для русских – стыдно, и что они никогда не идут назад, даже если окружены сильным противником.

Высокопоставленная представительница МИД подчеркнула, что способность переносить страдания действительно вписана в характер и мировоззрение российского народа. Она обратила внимание, что это качество подтверждается историей и отражено в высказываниях выдающихся личностей.

"Идти назад – стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали", – напомнила дипломат слова легендарного полководца.

В ходе брифинга работница МИД затронула и ситуацию в странах Прибалтики, заявив, что власти этих государств сегодня занимают лидирующие позиции в разжигании конфликта, разрушая остатки стабильности и безопасности в регионе. Она напомнила, что попытки создать дополнительное напряжение у российских границ не способствуют укреплению их собственной безопасности.

К слову, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после мощной атаки российской армии по Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Президент Чехии сделал резонансное заявление о войне с Россией

Политик призвал трезво взглянуть на ситуацию

В Европе предложили новое условие мира на Украине

Эксперт указал на ошибку европейцев, допущенную в 90-х годах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей