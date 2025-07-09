Российский дипломат оценила текущую ситуацию у границ

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова прокомментировала слова финского лидера Александера Стубба, который на прошлой неделе с ноткой издевательства отметил особую способность россиян стойко переносить трудности и боль. Политик добавил, что именно это качество, по его мнению, стало серьезным препятствием для западных стран.

Российский дипломат, в свою очередь, выразила согласие с этой оценкой, подчеркнув, что за последнее время ей очень редко доводилось настолько разделять высказывания зарубежных деятелей. В своей речи она также напомнила знаменитые слова великого полководца Александра Суворова о том, что отступать для русских – стыдно, и что они никогда не идут назад, даже если окружены сильным противником.

Высокопоставленная представительница МИД подчеркнула, что способность переносить страдания действительно вписана в характер и мировоззрение российского народа. Она обратила внимание, что это качество подтверждается историей и отражено в высказываниях выдающихся личностей.

"Идти назад – стыд, это значило бы отступать, а русские и я никогда не отступали", – напомнила дипломат слова легендарного полководца.

В ходе брифинга работница МИД затронула и ситуацию в странах Прибалтики, заявив, что власти этих государств сегодня занимают лидирующие позиции в разжигании конфликта, разрушая остатки стабильности и безопасности в регионе. Она напомнила, что попытки создать дополнительное напряжение у российских границ не способствуют укреплению их собственной безопасности.

К слову, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление после мощной атаки российской армии по Украине.