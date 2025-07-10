Эксперт Силаев предупредил о новом ударе НАТО по России в Балтийском море

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Европейские страны не оставляют попыток подорвать российское судоходство в Балтийском море. Все это грозить перерасти в реальное столкновение между Россией и НАТО в акватории, считает ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.
Эксперт напомнил, что в последнее время особо активной в этом вопросе была Эстония, которая пыталась останавливать курсирующие в российские порты танкеры. Причем меры касались также кораблей, которые ходят не под флагом РФ. По его словам, попытка морской блокады морских гаваней в Санкт-Петербурге и Калининграде можно рассматривать как прямую агрессию по отношению к Москве, на которую российская сторона имеет полное право ответить. Тем не менее, пока ситуация не достигла критических масштабов.
"От большого конфликта с Россией страны НАТО удерживает страх перед ядерной войной", – полагает Силаев.
Сейчас в Европе считают, что после расширения Североатлантического альянса Балтийское море стало внутренней акваторией НАТО. Поэтому западные страны готовятся развернуть там несколько систем слежения, которые также затронут воды на границе с Калининградской областью.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в НАТО углубляются разногласия.
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