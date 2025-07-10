Рубио подмигнул Лаврову перед началом переговоров

Странный жест Рубио на встрече с Лавровым переполошил американцев
Кадр: YouTube
Инцидент активно обсуждают в западной прессе

В США не утихают споры вокруг поведения госсекретаря Марко Рубио на переговорах с российским министром Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Журналисты отмечают, что незадолго до начала встречи американец неожиданно подмигнул шефу российской дипломатии, что сразу стало предметом обсуждения в западной прессе.

Как уточняет корреспондент CNN, этот жест произошел буквально сразу после вопроса о санкциях, который кто-то выкрикнул из зала. Американские обозреватели теперь пытаются понять – был ли это просто элемент дипломатической игры, или жест имел скрытый смысл, связанный с дальнейшим ходом переговоров.

В российском МИД сообщили, что на встрече высокопоставленные лица говорили не только о ситуации на Украине, но и о ситуации в Иране и Сирии. В ведомстве отметили, что беседа прошла конструктивно, и обе стороны подтвердили интерес к мирному урегулированию и восстановлению сотрудничества между двумя странами.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова рассказала, что переговоры готовились заранее и обсуждались на различных уровнях. Для Лаврова и Рубио это уже не первая встреча: они впервые общались лично в феврале в Эр-Рияде, а также несколько раз разговаривали по телефону. В начале июля шеф российской дипломатии даже поздравил американского коллегу с Днем независимости США.

К слову, ранее в США обозначили ключевую проблему Украины.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
По теме

Визит Макрона в Великобританию обернулся скандалом

В Англии раскритиковали президента за отсутствие вежливости по отношению к королю

НАТО готовится к новому удару по России: появились подробности

В ЕС предпринимают очередные попытки провокаций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей