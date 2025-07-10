Рубио подмигнул Лаврову перед началом переговоров

Инцидент активно обсуждают в западной прессе

В США не утихают споры вокруг поведения госсекретаря Марко Рубио на переговорах с российским министром Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре. Журналисты отмечают, что незадолго до начала встречи американец неожиданно подмигнул шефу российской дипломатии, что сразу стало предметом обсуждения в западной прессе.

Как уточняет корреспондент CNN, этот жест произошел буквально сразу после вопроса о санкциях, который кто-то выкрикнул из зала. Американские обозреватели теперь пытаются понять – был ли это просто элемент дипломатической игры, или жест имел скрытый смысл, связанный с дальнейшим ходом переговоров.

В российском МИД сообщили, что на встрече высокопоставленные лица говорили не только о ситуации на Украине, но и о ситуации в Иране и Сирии. В ведомстве отметили, что беседа прошла конструктивно, и обе стороны подтвердили интерес к мирному урегулированию и восстановлению сотрудничества между двумя странами.

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова рассказала, что переговоры готовились заранее и обсуждались на различных уровнях. Для Лаврова и Рубио это уже не первая встреча: они впервые общались лично в феврале в Эр-Рияде, а также несколько раз разговаривали по телефону. В начале июля шеф российской дипломатии даже поздравил американского коллегу с Днем независимости США.

К слову, ранее в США обозначили ключевую проблему Украины.