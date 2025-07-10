Киев находится в очень тяжелом положении

Аналитики авторитетного американского издания The American Conservative пришли к выводу, что ключевая проблема киевского режима на сегодняшний день – положение дел на линии фронта, о котором западные СМИ предпочитали долгое время не распространяться.

В материале отмечается: даже, когда западная пресса перестала скрывать факт серьезных трудностей незалежного государства, ангажированные СМИ все равно продолжали давать аудитории не совсем точную картину происходящего.

"Когда западные СМИ перестали скрывать этот факт, они, тем не менее, продолжили вводить читателей в заблуждение", – отмечено в статье.

Авторы подчеркивают, что российские войска уверенно продвигаются вдоль всей линии боевого соприкосновения, а украинская армия измотана и с трудом удерживает свои позиции. В публикации говорится, что наша страна уже давно перехватила инициативу, а западные комментаторы лишь недавно начали признавать это, но продолжают искажать общий контекст для читателей.

Напомним, сегодня, 10 июля, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили о нанесении мощного удара по пункту временной дислокации украинских вояк с помощью ракетного комплекса "Искандер".

К слову, ранее был составлен "черный список" российских артистов, собиравших деньги для всушников.