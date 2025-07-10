В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги

В России объяснили, почему 10 июля по Киеву был нанесен самый мощный удар за все время спецоперации по демилитаризации ВСУ. По мнению известного в стране аналитика Сергея Маркова, столь масштабная атака российских военных могла быть своеобразным вызовом, который Москва адресовала странам западной коалиции.

Эксперт пояснил, что удар с применением более сотни "боевых птичек" был осуществлен накануне встречи лидеров европейских держав, где планировалось обсуждение вопросов военной поддержки украинского государства.

Он предположил, что подобные рекордные удары нашей страны по землям Незалежной неспроста происходят перед важными совещаниями западных государств, и, вероятно, так Москва демонстрирует свою позицию.

Журналист Владимир Соловьев со ссылкой на украинские мониторинговые службы сообщил, что этот налет стал самым мощным по силе за весь период конфликтной ситуации. В столице Незалежной воздушная тревога продолжалась почти десять часов, при атаке использовались не только дроны, но и баллистические ракеты.

В главном оборонном ведомстве нашей страны уточнили, что ударам подверглись предприятия военно-промышленного комплекса и объекты военного аэродрома. Представители ведомства подчеркнули, что все намеченные цели были поражены успешно.

К слову, ранее на Западе назвали три фактора победы России.