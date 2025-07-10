Поплавская публично поблагодарила убийцу полковника СБУ

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Актриса Яна Поплавская публично прокомментировала убийство полковника СБУ Ивана Воронича, связанного с подготовкой диверсий против России. В своем Telegram-канале она поблагодарила неизвестного "героя", совершившего нападение на украинского офицера, отметив, что Воронича застрелили прямо на улице в Киеве из пистолета с глушителем.
По информации СМИ, инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы. Нападавший сделал пять выстрелов в полковника, после чего быстро скрылся. Смерть украинца подтвердила и украинская спецслужба, где он занимал высокий пост.
Поплавская в своем сообщении подчеркнула, что Воронич участвовал в планировании терактов и диверсий на территории России, и выразила благодарность неизвестному исполнителю этого преступления, назвав его героем.
Отмечается, что Воронич был не только полковником, но и сотрудником украинской разведки, занимающимся вопросами планирования операций против России. Власти Украины сообщили, что расследование по факту убийства продолжается, а личность нападавшего пока не установлена.
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