Поплавская публично поблагодарила убийцу полковника СБУ

Поплавская публично поблагодарила убийцу
Яна Поплавская. Кадр: соцсети
Артистка посвятила киллеру нежное сообщение

Актриса Яна Поплавская публично прокомментировала убийство полковника СБУ Ивана Воронича, связанного с подготовкой диверсий против России. В своем Telegram-канале она поблагодарила неизвестного "героя", совершившего нападение на украинского офицера, отметив, что Воронича застрелили прямо на улице в Киеве из пистолета с глушителем.

По информации СМИ, инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы. Нападавший сделал пять выстрелов в полковника, после чего быстро скрылся. Смерть украинца подтвердила и украинская спецслужба, где он занимал высокий пост.

Поплавская в своем сообщении подчеркнула, что Воронич участвовал в планировании терактов и диверсий на территории России, и выразила благодарность неизвестному исполнителю этого преступления, назвав его героем.

Отмечается, что Воронич был не только полковником, но и сотрудником украинской разведки, занимающимся вопросами планирования операций против России. Власти Украины сообщили, что расследование по факту убийства продолжается, а личность нападавшего пока не установлена.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Визит Макрона в Великобританию обернулся скандалом

В Англии раскритиковали президента за отсутствие вежливости по отношению к королю

НАТО готовится к новому удару по России: появились подробности

В ЕС предпринимают очередные попытки провокаций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей