Хакеры из России взломали программы ВСУ "Дельта" - СМИ

Русские хакеры взломали "цифровой мозг" ВСУ
Фото: www.unsplash.com
Украинцы уже лихорадочно оценивают последствия

Российским хакерам удалось взломать систему "Дельта", которую всушники используют для координации своих вояк, отслеживания позиций российских подразделений и контроля перемещений. По информации Telegram-канала Mash, за этой атакой стоят участники объединений KillNet, PalachPro и Beregini.

Как отмечают журналисты, "Дельта" считается ключевым цифровым инструментом украинской армии, который начали массово внедрять с 2023 года. Для защиты от ударов и хакерских атак киевские верховоды ранее перенесли часть инфраструктуры программы за рубеж, но это не помогло – хакерам удалось взломать защиту и получить полный доступ ко всем данным командования.

Сообщается, что система отображала карту в реальном времени с нанесенными российскими позициями, объединяла информацию с "крылатых бойцов", спутников, разведки, а также с прослушки. Например, если беспилотник обнаруживал колонну техники, оператор сразу помечал ее, и практически мгновенно на цель могла быть наведена РСЗО Himars или ударный беспилотник.

Сейчас незалежные разведчики лихорадочно проводят проверку системы безопасности "Дельты" и оценивают, насколько глубоко могли проникнуть российские хакеры.

К слову, ранее был составлен черный список российских знаменитостей, спонсировавших украинскую армию.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Трамп послал России и Украине закодированные послания

Глава США не оставляет попыток завершить противостояние между странами

Раскрыт посыл мощнейшего за всю СВО удара России по Киеву

В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей