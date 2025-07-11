Украинцы уже лихорадочно оценивают последствия

Российским хакерам удалось взломать систему "Дельта", которую всушники используют для координации своих вояк, отслеживания позиций российских подразделений и контроля перемещений. По информации Telegram-канала Mash, за этой атакой стоят участники объединений KillNet, PalachPro и Beregini.

Как отмечают журналисты, "Дельта" считается ключевым цифровым инструментом украинской армии, который начали массово внедрять с 2023 года. Для защиты от ударов и хакерских атак киевские верховоды ранее перенесли часть инфраструктуры программы за рубеж, но это не помогло – хакерам удалось взломать защиту и получить полный доступ ко всем данным командования.

Сообщается, что система отображала карту в реальном времени с нанесенными российскими позициями, объединяла информацию с "крылатых бойцов", спутников, разведки, а также с прослушки. Например, если беспилотник обнаруживал колонну техники, оператор сразу помечал ее, и практически мгновенно на цель могла быть наведена РСЗО Himars или ударный беспилотник.

Сейчас незалежные разведчики лихорадочно проводят проверку системы безопасности "Дельты" и оценивают, насколько глубоко могли проникнуть российские хакеры.

К слову, ранее был составлен черный список российских знаменитостей, спонсировавших украинскую армию.