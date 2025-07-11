Semafor: Трамп послал России и Украине закодированные послания

Трамп послал России и Украине закодированные послания
Фото: The White House / wikimedia.org
Глава США не оставляет попыток завершить противостояние между странами

Внезапное изменение риторики американского президента Дональда Трампа в отношении украинского конфликта можно рассматривать как "закодированное послание" Украине и России, сообщил источник в администрации США. 

"И Путину, и Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят", – расшифровал он сигнал лидера.

Поэтому, по словам приближенного к главе США человека, Трамп резко изменил свою риторику в отношении Владимира Путина и стал угрожать Москве новыми более жесткими санкциями, а также отказался от решения приостанавливать поставки оружия Киеву. 

При этом представители республиканской партии полагают, что это – лишь часть переговорной стратегии президента, а не сдвиг в сторону Украины. Хотя некоторые сторонники более жесткой позиции в отношении России убеждены, что Трамп наконец понял – Путин не собирается идти ни на какие уступки и попросту играет с США. 

Вместе с этим в американской администрации растут внутренние противоречия по украинскому вопросу. Одни уверены, что совсем скоро лидер примет жесткие меры против Москвы, поскольку "устал от лжи Путина", а другие полагают, что президент может снова сделать неожиданный разворот в сторону России. Впрочем, уже в понедельник, 14 июля, Трамп анонсировал важное решение после своего "разочарования" в российской позиции.

Ранее СМИ заявили, что глава США использует Бессента как секретное оружие против РФ.

Источник: Semafor
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